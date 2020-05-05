Зинченко рассказал, за что в Сити все стебут Стерлинга

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко подколол партнера по команде Рахима Стерлинга. Украинец высказался о беговых данных англичанина и заявил, что у Рахима очень смешной стиль бега.

"Все его пародируют. Он и с меня смеется, что я смешно и медленно бегаю. Своими глазами видел, как Уокер и Стерлинг бежали 50 метров. Я давал им команду "На старт! Внимание! Марш!" и видел, как Стерлинг начал на полсекунды позже. Уокер чуть-чуть опередил его, поэтому он сейчас ходит и рассказывает, что он самый быстрый в команде", - сказал Зинченко.