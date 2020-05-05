Караваев: В Турции народ любит футбол как самое главное занятие в своей жизни

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о своем турецком периоде в карьере, когда он в 2017 году полгода провел в аренде в "Фенербахче".

- Почему не удалось заиграть в “Фенербахче”?

- Когда поступило предложение от “Фенербахче”, долго думать не пришлось, у меня был достаточно молодой возраст, хотелось попробовать себя в более сильном клубе. “Фенербахче” хотел выкупить мой контракт, взять в аренду с правом выкупа или в долгосрочную аренду. Но по стечению обстоятельств вышло так, что я пошел в аренду лишь на полгода без права выкупа.

Конечно, это большой риск, но кто не рискует, тот ничего не получает. Я попытался воспользоваться этим шансом, честен перед собой и всеми, что не ехал туда отбыть номер, а хотел доказать все на поле. Насколько я понял, из-за того, что меня брали на полгода в аренду, в последние месяцы на меня не рассчитывали, так как не было договоренности о продлении аренды или тем более выкупе. Ставили игроков, на которых можно было рассчитывать в следующем сезоне.

Все равно, считаю, получил опыт и извлек для себя положительные моменты. Понимаю, что в дальнейшем такого не буду делать. Можно сказать, что я пять лет ходил в аренды, потому что осознавал, что когда ты играешь и на виду, то можешь попасть в сборную и в более сильный клуб, что у меня и произошло. Поэтому я ни о чем не жалею, все отлично.

- Болельщики в Турции действительно сумасшедшие?

- Это реально так. Я этого не ожидал, думал, что да, болеют, но не настолько сильно. Тем более когда я перешел в “Фенербахче”, болельщики протестовали против руководства, проводили забастовки, не ходили на домашние матчи.

Так вышло, что я не мог играть в Лиге Европы, потому что был заигран за “Зарю”, и должен был приехать на матч как зритель. Стадион был оцеплен, никто не мог проехать, потому что болельщики очень импульсивные и агрессивные, не пускали машины - мог заехать только клубный автобус или люди с пропусками. Но я тогда этого не знал, пропуск не взял, припарковался за километр и до стадиона шел пешком. Болельщики меня узнали и я шел в их сопровождении, они кричали свои кричалки, жгли фаеры. Так я шел от машины на стадион и потом от стадиона к машине. Народ там любит футбол как самое главное занятие в своей жизни. И когда им что-то не нравятся в матче или в поведении футболистов и тренеров, они это очень агрессивно показывают.

- С кем из футбольных звезд было самое памятное знакомство в Турции?

- Это Мартин Шкртел и Робин ван Перси. Шкртел знал русский со времен игры за “Зенит”, он объяснял многие вещи, общался со мной с первого дня, во всем помогал. Так же и ван Перси - только на английском. Они дали понять, что я в своей среде, могу чувствовать себя раскрепощенно и заниматься своим делом. Все простые, скромные ребята, не было никаких “звезд”. Это пример, к которому нужно стремиться каждому футболисту.