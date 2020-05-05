Тимощук: В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер
Анатолий следит за успехами Артема Милевского
Украинский тренер "Зенита" Анатолий Тимощук следит за чемпионатом Беларуси и радуется успехам Артема Милевского.
- В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер. Но и нет смысла сравнивать с ведущими турнирами.
- Зато все команды ровные, почти нет разгромов.
- Точно. Вот все привыкли БАТЭ видеть лидером, а в прошлом году победило брестское "Динамо", с чем его и поздравляю. Лично знаю президента клуба. В общем, мне интересно, тем более мы на последнем сборе сыграли контрольные матчи с минским "Динамо" и с "Ислочью". Захочешь найти информацию, найдешь в любом материале, который у тебя есть.
- У вас в брестском "Динамо" как минимум еще один хороший знакомый есть…
- (Смеется) Да, слежу за Артемом Милевским, своим бывшим партнером по сборной Украины. Играет на опыте. Иногда одним касанием решает эпизоды.
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