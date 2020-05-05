Тимощук: В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер

Украинский тренер "Зенита" Анатолий Тимощук следит за чемпионатом Беларуси и радуется успехам Артема Милевского.

- В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер. Но и нет смысла сравнивать с ведущими турнирами.

- Зато все команды ровные, почти нет разгромов.

- Точно. Вот все привыкли БАТЭ видеть лидером, а в прошлом году победило брестское "Динамо", с чем его и поздравляю. Лично знаю президента клуба. В общем, мне интересно, тем более мы на последнем сборе сыграли контрольные матчи с минским "Динамо" и с "Ислочью". Захочешь найти информацию, найдешь в любом материале, который у тебя есть.

- У вас в брестском "Динамо" как минимум еще один хороший знакомый есть…

- (Смеется) Да, слежу за Артемом Милевским, своим бывшим партнером по сборной Украины. Играет на опыте. Иногда одним касанием решает эпизоды.