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Тимощук: В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер

Наши за границей
(1 голосов)

Анатолий следит за успехами Артема Милевского

Тимощук: В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер
Новина українською

Украинский тренер "Зенита" Анатолий Тимощук следит за чемпионатом Беларуси и радуется успехам Артема Милевского.

- В Беларуси нормальный чемпионат, хотя зрителей почти нет и картинка не супер. Но и нет смысла сравнивать с ведущими турнирами.

- Зато все команды ровные, почти нет разгромов.

- Точно. Вот все привыкли БАТЭ видеть лидером, а в прошлом году победило брестское "Динамо", с чем его и поздравляю. Лично знаю президента клуба. В общем, мне интересно, тем более мы на последнем сборе сыграли контрольные матчи с минским "Динамо" и с "Ислочью". Захочешь найти информацию, найдешь в любом материале, который у тебя есть.

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- У вас в брестском "Динамо" как минимум еще один хороший знакомый есть…

- (Смеется) Да, слежу за Артемом Милевским, своим бывшим партнером по сборной Украины. Играет на опыте. Иногда одним касанием решает эпизоды.

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В статье: Артем Милевский Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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cavo43
05.05.2020 в 18:26
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Просто Квашин (Харьков)
05.05.2020 в 18:09
вылезло еще одно из норы...какой он мерзкий....бр-р-р...
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