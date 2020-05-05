Украинский полузащитник Слуцка Тетеренко: Разницы между белорусами и украинцами вообще не вижу

Украинский полузащитник "Слуцка" Юрий Тетеренко рассказал о жизни в Беларуси и сравнил украинцев и белорусов.

"Сейчас в команде со мной один украинец – Сергей Чеботаев из "Вереса". Раньше я не был с ним знаком, но сейчас нормально подружились. Хорошо, когда в команде есть земляки. В прошлом году со мной в "Слуцке" был мой друг Артем Дудик – мы вместе играли с ним в "Волыни".

Слуцк и Луцк – не сильно похожие города. Слуцк поменьше, но здесь достаточно комфортно. Для нормальной жизни все есть, в часе езды Минск – можно съездить, прогуляться, если здесь немного становится скучновато.

Между белорусами и украинцами разницы вообще не вижу. Здесь такие же приветливые и спокойные люди, как и у нас", – сказал Тетеренко.