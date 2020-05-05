Тимощук: По возможности общаемся с Ахметовым, созваниваемся на дни рождения

Экс-капитан "Шахтера" Анатолий Тимощук, который сейчас работает в тренерском штабе "Зенита", рассказал о том, что до сих пор поддерживает связь с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

"У меня 30 марта был день рождения, Ахметов звонил. Обсудили с ним дела, клуб — все-таки "Шахтер" серьезная сила в стране, да и в Европе всегда высоко его ценили — до сих пор выступают в Лиге Европы.

Для меня там были первые важные шаги в профессиональном футболе, провел в "Шахтере" девять лет, и все девять лет президент был с командой. И сейчас с ней. Я знаю, как сильно и искренне он поддерживает ее, это вызывает восхищение и уважение. По возможности общаемся, но в основном на дни рождения. У меня в марте, у Ахметова — в сентябре", - сказал Тимощук.