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Тимощук: По возможности общаемся с Ахметовым, созваниваемся на дни рождения

Наши за границей
(1 голосов)

Тимо помнит про Шахтер

Тимощук: По возможности общаемся с Ахметовым, созваниваемся на дни рождения
Новина українською

Экс-капитан "Шахтера" Анатолий Тимощук, который сейчас работает в тренерском штабе "Зенита", рассказал о том, что до сих пор поддерживает связь с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

"У меня 30 марта был день рождения, Ахметов звонил. Обсудили с ним дела, клуб — все-таки "Шахтер" серьезная сила в стране, да и в Европе всегда высоко его ценили — до сих пор выступают в Лиге Европы.

Для меня там были первые важные шаги в профессиональном футболе, провел в "Шахтере" девять лет, и все девять лет президент был с командой. И сейчас с ней. Я знаю, как сильно и искренне он поддерживает ее, это вызывает восхищение и уважение. По возможности общаемся, но в основном на дни рождения. У меня в марте, у Ахметова — в сентябре", - сказал Тимощук.

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В статье: Анатолий Тимощук Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
05.05.2020 в 21:52
Мокшанский колаборант... Раздвинутые ноги мокшанки победили жену-украинку и троих детей...
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+2
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
05.05.2020 в 21:50
Яка романтіка
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+3
0


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