Костевич: Постоянно напоминаю игрокам Леха, что Львов украинский

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич объяснил свое высказывание о том, что ему не нравится, когда его называют бандеровцем.

"Это в польском издании пробовали раскрутить на скандал в плане политики. Не хочу это обсуждать. У нас свое мнение об истории, в Польше – другое. Мне надо уважать место, где я нахожусь, людей, с которым работаю.

Я это сказал к тому, что меня могут как-то оскорблять, еще и это добавить. Только в этом плане.

Слышал шутки, что Львов польский. Рад, что много футболистов из команды приезжали во Львов. После возвращения в Познань им нравится. Но я им постоянно напоминаю, что Львов украинский", – сказал Костевич.