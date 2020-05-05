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Костевич: Постоянно напоминаю игрокам Леха, что Львов украинский

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Поляки шутят

Костевич: Постоянно напоминаю игрокам Леха, что Львов украинский
Новина українською

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич объяснил свое высказывание о том, что ему не нравится, когда его называют бандеровцем.

"Это в польском издании пробовали раскрутить на скандал в плане политики. Не хочу это обсуждать. У нас свое мнение об истории, в Польше – другое. Мне надо уважать место, где я нахожусь, людей, с которым работаю.

Я это сказал к тому, что меня могут как-то оскорблять, еще и это добавить. Только в этом плане.

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Слышал шутки, что Львов польский. Рад, что много футболистов из команды приезжали во Львов. После возвращения в Познань им нравится. Но я им постоянно напоминаю, что Львов украинский", – сказал Костевич.

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В статье: Владимир Костевич Лех (Познань)
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Источник:
Трибуна

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