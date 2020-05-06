Двое украинцев попали в топ-10 игроков тура в чемпионата Беларуси

Украинцы Максим Слюсар и Александр Нойок вошли в рейтинг лучших игроков 7 тура чемпионата Беларуси по InStat Index.

Игрок "Славии-Мозырь" Максим Слюсар занял 3 позицию из 328 очками. В матче с "Витебском" он отметился дублем, а команда победила 3:2.

Украинский полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок на 6 позиции с 314 очками. В 7 туре он сыграл весь матч с "Белшиной", а его команда победила со счетом 3:0.