Двое украинцев попали в топ-10 игроков тура в чемпионата Беларуси
По индексу InStat
Украинцы Максим Слюсар и Александр Нойок вошли в рейтинг лучших игроков 7 тура чемпионата Беларуси по InStat Index.
Игрок "Славии-Мозырь" Максим Слюсар занял 3 позицию из 328 очками. В матче с "Витебском" он отметился дублем, а команда победила 3:2.
Украинский полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок на 6 позиции с 314 очками. В 7 туре он сыграл весь матч с "Белшиной", а его команда победила со счетом 3:0.
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Источник:Твіттер Білоруської прем'єр-ліги
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