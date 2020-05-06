Владимир Костевич мог играть против Шахтера в Лиге чемпионов
В загребском "Динамо"
Украинский фланговый защитник польского "Леха" Владимир Костевич рассказал, что у него было предложение перехода от загребского "Динамо".
Футболист признался, что вокруг его трансфера были разные слухи, но реальным был один вариант.
Предложение от загребского "Динамо" было на руках, о нем могу говорить. Тренер с "Леха" (Ненад Бьелица, - ред.) перешел туда. Но в клубе мне сказали, что не готовы меня отпустить, на этом все закончилось.
По словам Владимира, каждый футболист хочет пойти на повышение, но жизнь - не FIFA.
Тебя не отпускают. Надо, чтобы все идеально сложилось. Как у меня было с "Лехом". Сразу не получилось, это длилось больше года.
Трудно судить, почему я не перешел через год в топ-чемпионат или Бельгию, но я работаю в этом направлении.