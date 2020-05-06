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Владимир Костевич мог играть против Шахтера в Лиге чемпионов

Наши за границей
(1 голосов)

В загребском "Динамо"

Владимир Костевич мог играть против Шахтера в Лиге чемпионов
Новина українською

Украинский фланговый защитник польского "Леха" Владимир Костевич рассказал, что у него было предложение перехода от загребского "Динамо".

Футболист признался, что вокруг его трансфера были разные слухи, но реальным был один вариант.

Предложение от загребского "Динамо" было на руках, о нем могу говорить. Тренер с "Леха" (Ненад Бьелица, - ред.) перешел туда. Но в клубе мне сказали, что не готовы меня отпустить, на этом все закончилось.

По словам Владимира, каждый футболист хочет пойти на повышение, но жизнь - не FIFA.

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Тебя не отпускают. Надо, чтобы все идеально сложилось. Как у меня было с "Лехом". Сразу не получилось, это длилось больше года.

Трудно судить, почему я не перешел через год в топ-чемпионат или Бельгию, но я работаю в этом направлении.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Загреб) Лех (Познань)
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Источник:
Трибуна

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cavo44
06.05.2020 в 11:04
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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