Владимир Костевич мог играть против Шахтера в Лиге чемпионов

Украинский фланговый защитник польского "Леха" Владимир Костевич рассказал, что у него было предложение перехода от загребского "Динамо".

Футболист признался, что вокруг его трансфера были разные слухи, но реальным был один вариант.

Предложение от загребского "Динамо" было на руках, о нем могу говорить. Тренер с "Леха" (Ненад Бьелица, - ред.) перешел туда. Но в клубе мне сказали, что не готовы меня отпустить, на этом все закончилось.

По словам Владимира, каждый футболист хочет пойти на повышение, но жизнь - не FIFA.

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