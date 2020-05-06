Читают "slut". Легионер из Украины рассказал о популярности белорусского Слуцка в Австралии

Украинский полузащитник белорусского "Слуцка" Юрий Тетеренке сообщил, кто финансирует клуб и о вопросе его существования.

- Вам известно, какая слава ФК "Слуцк" за рубежом и из-за чего именно?

- Все началось с того, что иностранцы начали смотреть белорусский чемпионат и увидели в названии нашего клуба сходство со словом "slut". Думаю, переводить не нужно. И с этого начался такой "хайп", плюс, мы начали делать сенсацию в чемпионате и всем это нравилось. Особенно - австралийцам, которые начали нас классно болеть.

- Группы в соцсетях, посвященные ФК "Слуцк", собирают действительно тысячи лайков и комментариев. Но все же, ваш клуб - калиф на час или серьезная угроза местным грандам? Какие, собственно, задачи поставлены перед командой?

Наша задача - показывать хорошую игру, радовать своих болельщиков, показывать, что в Беларуси действительно интересный чемпионат, который достоин внимания.

Читайте также Украинский полузащитник Слуцка Тетеренко: Разницы между белорусами и украинцами вообще не вижу

- Правда, что спонсоры команды - сахаропроизводители? Не пугает, что несколько месяцев назад многих из этой области привлекали на допросы в спецслужбах РБ?

- Да, это правда, команду спонсирует сахарный завод и всегда спонсировал. Конечно, сначала было беспокойство по этому делу, и ходили слухи, что команда может прекратить существование. Но в клубе нас заверили, что все будет хорошо и никто от нас не отказался. Будем надеяться, что все так и будет, как нам обещают.

- Когда вам выпадет возможность поехать домой на отдых, сувенир из Беларуси повезете?

- Все просят привезти что-то из молочных продуктов - кому сырков, кому згущенки. С пустыми руками никогда не приезжаю.