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Костевич заметил главную проблему Карпат и вспомнил обиды фанатов

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Костевич заметил главную проблему Карпат и вспомнил обиды фанатов
Новина українською

Украинский латераль левого фланга польского "Леха" Владимир Костевич выразил собственное мнение относительно кризиса в "Карпатах".

Неоднократно говорил, что "Карпаты" должны пойти путем "Зари" и "Александрии". Когда пришел Вернидуб, "Заря" не была суперкомандой. Это был обычный середняк, даже рядом с зоной вылета. Тренер начал притираться, понял, какие футболисты ему нужны, увидел слабые и сильные места. Мы знаем, до чего дошла "Заря".

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Так же "Александрия". Еще при мне они вышли из Первой лиги. Когда мы им проиграли на выезде, болельщики нас обзывали, считали, что мы проиграли слабой команде. Многое изменилось за стабильность.

"Карпатам" нужна стабильность по примеру этих двух команд. Но я не в руководстве клуба, не знаю, какая ситуация с финансами. Считаю, что не хватает стабильности.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Владимир Костевич ФК Александрия Лех (Познань) Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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