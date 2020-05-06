Брюгге в ближайшие две недели выкупит у Шахтера контакт Соболя

Переговоры между бельгийским "Брюгге" и донецким "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению.

Как сообщает "ТаТоТаке", вопрос с выкупом игрока практически решен. Это случится через неделю-другую.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Брюгге" есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро, однако брюжжане хотели несколько сбить цену на игрока.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.