Брюгге в ближайшие две недели выкупит у Шахтера контакт Соболя
Вопрос фактически решен
Переговоры между бельгийским "Брюгге" и донецким "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению.
Как сообщает "ТаТоТаке", вопрос с выкупом игрока практически решен. Это случится через неделю-другую.
Напомним, ранее сообщалось, что у "Брюгге" есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро, однако брюжжане хотели несколько сбить цену на игрока.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:ТаТоТаке
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