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Брюгге в ближайшие две недели выкупит у Шахтера контакт Соболя

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Вопрос фактически решен

Брюгге в ближайшие две недели выкупит у Шахтера контакт Соболя
Новина українською

Переговоры между бельгийским "Брюгге" и донецким "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению.

Как сообщает "ТаТоТаке", вопрос с выкупом игрока практически решен. Это случится через неделю-другую.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Брюгге" есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро, однако брюжжане хотели несколько сбить цену на игрока.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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