ESPN составил рейтинг худших трансферов АПЛ всех времен. Шевченко и Ребров - в топ-25

Два украинских экс-форварда, Андрей Шевченко и Сергей Ребров вошли в список худших трансферов АПЛ за всю историю, составленный порталом ESPN.

Напомним, что Ребров в 2000 году перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 миллиона фунтов, а Шевченко в 2006 сменил "Милан" на "Челси" аза 39,5 миллионов фунтов.

Реброву составители рейтинга отвели 25-ю позицию, мотивировав попадание украинца следующим образом:

Ребров был частью знаменитого атакующего тандема с Андреем Шевченко в Киеве. В то время как Шевченко отправился в "Милан", Ребров отправился в Англию напрямую. "Шпоры" надеялись увидеть нападающего, который забивал по 10 голов за сезон в Лиге чемпионов, но Реброву удалось забить всего 10 голов в 59 матчах АПЛ, в том числе один в 30 поединках во втором сезоне. Это привело к тому, что "Тоттенхэм" отдал Реброва в аренду в "Фенербахче" на остаток действия контракта".

Ну и переходу Шевченко из "Милана" в "Челси" портал отдает 7-е место, описывая следующим образом: