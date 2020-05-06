ESPN составил рейтинг худших трансферов АПЛ всех времен. Шевченко и Ребров - в топ-25
Шевченко на 7-м метсе рейтинга, ребров на 25-м
Два украинских экс-форварда, Андрей Шевченко и Сергей Ребров вошли в список худших трансферов АПЛ за всю историю, составленный порталом ESPN.
Напомним, что Ребров в 2000 году перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 миллиона фунтов, а Шевченко в 2006 сменил "Милан" на "Челси" аза 39,5 миллионов фунтов.
Реброву составители рейтинга отвели 25-ю позицию, мотивировав попадание украинца следующим образом:
Ребров был частью знаменитого атакующего тандема с Андреем Шевченко в Киеве. В то время как Шевченко отправился в "Милан", Ребров отправился в Англию напрямую.
"Шпоры" надеялись увидеть нападающего, который забивал по 10 голов за сезон в Лиге чемпионов, но Реброву удалось забить всего 10 голов в 59 матчах АПЛ, в том числе один в 30 поединках во втором сезоне. Это привело к тому, что "Тоттенхэм" отдал Реброва в аренду в "Фенербахче" на остаток действия контракта".
Ну и переходу Шевченко из "Милана" в "Челси" портал отдает 7-е место, описывая следующим образом:
Роман Абрамович долгое время пытался подписать Шевченко, и в итоге добился своего, убедив "Милан" продать игрока "Челси" за рекордную для британского рынка сумму.
Приход Шевченко, по-видимому, должен был означать скорый уход Дрогба, и Жозе Моуриньо ожидал, что украинец будет для него приоритетным вариантом.
Проблема состояла в том, что украинцу было уже 29 лет, и хотя он много забивал в "Милане", на "Стэмфорд Бридж", как показалось, он в одночасье постарел.
Травмы, непоследовательность в игре и воскрешение Дрогба привели к тому, что Шевченко забил лишь 9 мячей в 48 матчах в АПЛ.
Моуриньо продолжал доверять Дрогба, а Шевченко использовал без явной позиции. В итоге, после своего второго сезона в Лондоне Шевченко отправился в аренду в "Милан", а затем вернулся в киевское "Динамо" на свободном трансфере".