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"Как будто вчера все это было" - Воронин вспомнил свои голы за Ливерпуль

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За красных Андрей забивал не много, но эффектно

"Как будто вчера все это было" - Воронин вспомнил свои голы за Ливерпуль
Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил свои голы за "Ливерпуль".

"Как будто вчера все это было" – написал Воронин в Инстаграме, прикрепив видео.

Напомним, что за красных форвард играл в 2007-2009 годах (с годичным перерывом на аренду в "Герту"), и в 27 матчах забил 5 голов.

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В статье: Андрей Воронин Ливерпуль
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