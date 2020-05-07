"Как будто вчера все это было" - Воронин вспомнил свои голы за Ливерпуль
За красных Андрей забивал не много, но эффектно
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил свои голы за "Ливерпуль".
"Как будто вчера все это было" – написал Воронин в Инстаграме, прикрепив видео.
Напомним, что за красных форвард играл в 2007-2009 годах (с годичным перерывом на аренду в "Герту"), и в 27 матчах забил 5 голов.
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