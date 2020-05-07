"Как будто вчера все это было" - Воронин вспомнил свои голы за Ливерпуль

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил свои голы за "Ливерпуль".

"Как будто вчера все это было" – написал Воронин в Инстаграме, прикрепив видео.

Напомним, что за красных форвард играл в 2007-2009 годах (с годичным перерывом на аренду в "Герту"), и в 27 матчах забил 5 голов.