Украинский легионер: В Турции премиальные дают сразу после матчей, зарплата - совсем другое дело
Вот и живи на премию
Игрок "Днепр-1" Дмитрий Коркишко, который в 2019-2019 годах выступал в двух турецких клубах, "Гиресунспоре" и "Хатайспоре", рассказал об особенностях выплаты заработной платы.
В Турции, говорит Дмитрий, премиальные за каждый матч выплачивают сразу после игры.
Сыграл, приходит СМС, все четко. А с зарплатой совсем иначе - через банк как-то платили. 3 месяца ничего не было, а потом давали деньги сразу за 2 месяца. Так было.
Дмитрий получал зарплату в евро.
Если бы вышли в высшую лигу - был бы 50 000 евро в месяц, а во втором дивизионе была немного ниже.
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Источник:SportArenaTV
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