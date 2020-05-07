  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский легионер: В Турции премиальные дают сразу после матчей, зарплата - совсем другое дело
В тренде

Украинский легионер: В Турции премиальные дают сразу после матчей, зарплата - совсем другое дело

Наши за границей
(1 голосов)

Вот и живи на премию

Украинский легионер: В Турции премиальные дают сразу после матчей, зарплата - совсем другое дело
Новина українською

Игрок "Днепр-1" Дмитрий Коркишко, который в 2019-2019 годах выступал в двух турецких клубах, "Гиресунспоре" и "Хатайспоре", рассказал об особенностях выплаты заработной платы.

В Турции, говорит Дмитрий, премиальные за каждый матч выплачивают сразу после игры.

Читайте такжеПервая в Турции женщина-президент футбольного клуба оплатила задолженное Артему Кравцу

Сыграл, приходит СМС, все четко. А с зарплатой совсем иначе - через банк как-то платили. 3 месяца ничего не было, а потом давали деньги сразу за 2 месяца. Так было.

Дмитрий получал зарплату в евро.

Если бы вышли в высшую лигу - был бы 50 000 евро в месяц, а во втором дивизионе была немного ниже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Коркишко Чемпионат Турции зарплата СК Днепр-1 Гиресунспор Днепр-1 Хатайспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArenaTV

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...