Украинский полузащитник ушел из Левадии

У 25-летнего хавбека Юрия Ткачука завершился контракт с эстонской "Левадией".

Игрок выступал в клубе с начала 2018 сначала в аренде от "Карпат", а с января 2019-му и на полноценном контракте.

Большое спасибо, "Левадия". Это были прекрасные 2 года. Искренне желаю вам удачи и успеха во всех соревнованиях.

В "Левадии" Юрий сыграл 74 матча, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.

В "Левадии" пока выступает 4 украинца - Зураб Очигава, Александр Сафронов, Игорь Жураховский и Юрий Коломоец.