Украинский полузащитник ушел из Левадии
Провел в клубе 2 года
У 25-летнего хавбека Юрия Ткачука завершился контракт с эстонской "Левадией".
Игрок выступал в клубе с начала 2018 сначала в аренде от "Карпат", а с января 2019-му и на полноценном контракте.
Большое спасибо, "Левадия". Это были прекрасные 2 года. Искренне желаю вам удачи и успеха во всех соревнованиях.
В "Левадии" Юрий сыграл 74 матча, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.
В "Левадии" пока выступает 4 украинца - Зураб Очигава, Александр Сафронов, Игорь Жураховский и Юрий Коломоец.
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Источник:Фейсбук Юрія Ткачука
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