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Украинский полузащитник ушел из Левадии

Наши за границей
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Провел в клубе 2 года

Украинский полузащитник ушел из Левадии
Новина українською

У 25-летнего хавбека Юрия Ткачука завершился контракт с эстонской "Левадией".

Игрок выступал в клубе с начала 2018 сначала в аренде от "Карпат", а с января 2019-му и на полноценном контракте.

Большое спасибо, "Левадия". Это были прекрасные 2 года. Искренне желаю вам удачи и успеха во всех соревнованиях.

В "Левадии" Юрий сыграл 74 матча, забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.

В "Левадии" пока выступает 4 украинца - Зураб Очигава, Александр Сафронов, Игорь Жураховский и Юрий Коломоец.

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В статье: Левадия (Таллинн) Юрий Ткачук
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