  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: В Челси было трудно, но это стало опытом для меня и помогло найти себя
В тренде

Шевченко: В Челси было трудно, но это стало опытом для меня и помогло найти себя

Наши за границей
(1 голосов)

Шева рассказал о вызовах после ухода из Милана

Шевченко: В Челси было трудно, но это стало опытом для меня и помогло найти себя
Новина українською

Легенда "Милана", украинец Андрей Шевченко вспомнил свой переход в "Челси", где форвард провел не самый лучший период своей карьеры.

"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.

Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все происходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемен в жизни. "Милан" навсегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там.

Позже у меня появился повод вернуться в "Динамо". Я хотел играть.

Затем я рискнул и в 36 лет сыграл на Евро-2012, там было очень много давления. Но я сделал правильный выбор, у меня прекрасные впечатления. Я закончил свою карьеру на высоком уровне", – цитирует Шевченко Calciomercato.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Челси (Лондон) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...