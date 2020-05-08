Шевченко: В Челси было трудно, но это стало опытом для меня и помогло найти себя
Шева рассказал о вызовах после ухода из Милана
Легенда "Милана", украинец Андрей Шевченко вспомнил свой переход в "Челси", где форвард провел не самый лучший период своей карьеры.
"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.
Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все происходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемен в жизни. "Милан" навсегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там.
Позже у меня появился повод вернуться в "Динамо". Я хотел играть.
Затем я рискнул и в 36 лет сыграл на Евро-2012, там было очень много давления. Но я сделал правильный выбор, у меня прекрасные впечатления. Я закончил свою карьеру на высоком уровне", – цитирует Шевченко Calciomercato.
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