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Рыбалка: Ребров знает Фенербахче и сможет двигаться с клубом к новым целям

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И снова про интерес Фенера к Сергею Реброву

Рыбалка: Ребров знает Фенербахче и сможет двигаться с клубом к новым целям
Новина українською

Украинский хавбек турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка прокомментировал информацию об интересе "Фенербахче" к тренеру Сергею Реброву.

"Было бы приятно видеть Реброва в Турции. "Фенербахче" – одна из самых популярных команд здесь. Сейчас они выступают хуже "Сивасспора", но у них есть потенциал.

Ребров знает этот клуб, ведь играл за него. Считаю, он сможет двигаться с "Фенербахче" к целям, не имея проблем с адаптацией", – сказал Рыбалка в комментарии Fotospor.

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В статье: Сергей Рыбалка Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт) Сивасспор (Сивас)
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