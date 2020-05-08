Рыбалка: Ребров знает Фенербахче и сможет двигаться с клубом к новым целям

Украинский хавбек турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка прокомментировал информацию об интересе "Фенербахче" к тренеру Сергею Реброву.

"Было бы приятно видеть Реброва в Турции. "Фенербахче" – одна из самых популярных команд здесь. Сейчас они выступают хуже "Сивасспора", но у них есть потенциал.

Ребров знает этот клуб, ведь играл за него. Считаю, он сможет двигаться с "Фенербахче" к целям, не имея проблем с адаптацией", – сказал Рыбалка в комментарии Fotospor.