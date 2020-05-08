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Костевич: Когда говорят, что украинские клубы часто играют в еврокубках, то нужно помнить, как они туда попадают

Наши за границей
(1 голосов)

В Польше с еврокубками все намного сложнее

Костевич: Когда говорят, что украинские клубы часто играют в еврокубках, то нужно помнить, как они туда попадают
Новина українською

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич сравнил выступления команд УПЛ и чемпионата Польши в еврокубках.

"Когда говорят, что украинские клубы часто играют в еврокубках, то нужно помнить, как украинские клубы туда попадают. С первого места напрямую. "Динамо" играет квалификацию ЛЧ и тогда уже выходит в Лигу Европы. Эти команды можно не брать.

Третье место тоже попадает напрямую. Но если смотреть дальше, когда команды уже должны играть квалификацию, то там уже появляются проблемы.

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А в чемпионате Польши ни одна команда не попадает напрямую, поскольку тут нет двух таких команд, которые тянут рейтинг чемпионата. За 20 лет "Динамо" и "Шахтер" очень много сделали для украинского чемпионата и для рейтинга нашей страны.

Потому в чемпионате Польши начинаем квалификацию с первого раунда. Не так просто", – сказал Костевич.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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ramon4ik (Киев)
08.05.2020 в 21:07
Так дерзайте, йопта
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
08.05.2020 в 21:05
опять коменты не проходят .
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.05.2020 в 20:59
Так хто заважає полякам кваліфікуватися напряму?
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0
0


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