Костевич: Когда говорят, что украинские клубы часто играют в еврокубках, то нужно помнить, как они туда попадают

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич сравнил выступления команд УПЛ и чемпионата Польши в еврокубках.

"Когда говорят, что украинские клубы часто играют в еврокубках, то нужно помнить, как украинские клубы туда попадают. С первого места напрямую. "Динамо" играет квалификацию ЛЧ и тогда уже выходит в Лигу Европы. Эти команды можно не брать.

Третье место тоже попадает напрямую. Но если смотреть дальше, когда команды уже должны играть квалификацию, то там уже появляются проблемы.

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А в чемпионате Польши ни одна команда не попадает напрямую, поскольку тут нет двух таких команд, которые тянут рейтинг чемпионата. За 20 лет "Динамо" и "Шахтер" очень много сделали для украинского чемпионата и для рейтинга нашей страны.

Потому в чемпионате Польши начинаем квалификацию с первого раунда. Не так просто", – сказал Костевич.