Безотосный: В Азербайджане больше всего раздражал ветер. В одном из матчей я мяч не мог выбить за пределы штрафной

Украинский экс-голкипер "Габалы" Дмитрий Безотосный рассказал о своем азербайджанском периоде карьеры.

- На какое место в своей карьере поставили бы азербайджанской этап?

- Не делю свою карьеру на этапы. У каждого свои плюсы и минусы. Но у азербайджанского этапа у меня стоит жирный плюс (улыбается). Мое сотрудничество с "Габалой" получилось взаимовыгодным. У нас было немало хороших результатов, особенно в еврокубке.

- Какое самое памятное событие или матч в Азербайджане считаете для тебя особенным и никогда не забудете?

- Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы против словенского "Марибора" (3:1, 0:1), после которых мы пробились в групповой этап во второй раз подряд.

- Что больше всего не понравилось или раздражало в азербайджанском футболе?

- Ветер (улыбается). Прямо жить мешал. Никогда не забуду матч с "Кешлей" в Баку. Я мяч не мог выбить за пределы своей штрафной. В гостевых матчах с "Зире" и "Сумгайытом" всегда было ветренно. Иногда судьи и состояние поля сильно раздражали. Но это есть везде.