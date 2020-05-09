Костевич уверен, что украинцам тяжелее попасть в Топ-чемпионат без паспортов ЕС

Защитник "Леха" (Познань) Владимир Костевич рассказал о польских молодых футболистах.

- Почему из Польши так много людей переходит в топ-чемпионаты?

- В чемпионате Польши много молодых футболистов. Они даже не имеют времени, чтобы существенно поднять уровень национального чемпионата. Когда они дорастают до определенного уровня, их сразу покупают клубы из Европы.

Не знаю, почему так. Думаю, европейские клубы заинтересованы в этом рынке. Считаю, также роль играет то, что они не легионеры в чемпионатах. Украинцам это немного тяжелее, как не обладателям паспортов ЕС, – сказал Костевич.