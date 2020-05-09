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Команда Реброва провела первую тренировку

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Первый матч - 23 мая

Команда Реброва провела первую тренировку
Новина українською

"Ференцварош" вернулся к командным тренировкам после карантина, сообщает официальный сайт клуба.

Перед возобновлением тренировочного процесса команда прошла медосмотр и сдала отрицательные тесты на коронавирус.

Первый официальный матч "Ференцвароша" состоится 23 мая.

Правительство разрешило проводить мероприятия, где задействовано не больше 500 человек. Вероятно, матчи пройдут без зрителей.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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