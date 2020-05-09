Команда Реброва провела первую тренировку
Первый матч - 23 мая
"Ференцварош" вернулся к командным тренировкам после карантина, сообщает официальный сайт клуба.
Перед возобновлением тренировочного процесса команда прошла медосмотр и сдала отрицательные тесты на коронавирус.
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Первый официальный матч "Ференцвароша" состоится 23 мая.
Правительство разрешило проводить мероприятия, где задействовано не больше 500 человек. Вероятно, матчи пройдут без зрителей.
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