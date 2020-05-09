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Стали известны три претендента на пост тренера Фенербахче. Ребров имеет лучшие шансы

Наши за границей
(1 голосов)

Есть над чем подумать украинцу, ведь и условия, выдвигаемые к тренеру "канареек", очень неоднозначные

Стали известны три претендента на пост тренера Фенербахче. Ребров имеет лучшие шансы
Новина українською

Руководство "Фенербахче" проводит активные консультации с претендентами на пост главного тренера. Пока кандидатов всего три – хорват Ненад Белица, украинец Сергей Ребров и чилиец Мануэль Пеллегрини, сообщает Fotospor.

Отмечается, что всем троим наставникам были доведены условия, которые намерено поставить перед ними руководство "Фенербахче": 1. зарплата не более 1 миллиона евро за сезон; 2. работа с ограниченным трансферным бюджетом; 3. предоставление шанса молодым игрокам; 4. работа в команде с местными специалистами; 5. обещание выиграть чемпионат.

Такие условия не устроили хорвата Ненада Белицу. Сообщается, что теперь именно Сергей Ребров фаворит № 1 у боссов "Фенербахче" на то, чтобы возглавить команду.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (2)
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Unselfish (Белая Церковь )
09.05.2020 в 15:53
Помниться, когда Динамо стало на такие рельсы с идентичными условиями, Ребров, как раз таки, ушёл...
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armik (Киев)
09.05.2020 в 14:59
А каким волшебным образом Ребров может решить эту задачу?
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