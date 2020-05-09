Стали известны три претендента на пост тренера Фенербахче. Ребров имеет лучшие шансы
Есть над чем подумать украинцу, ведь и условия, выдвигаемые к тренеру "канареек", очень неоднозначные
Руководство "Фенербахче" проводит активные консультации с претендентами на пост главного тренера. Пока кандидатов всего три – хорват Ненад Белица, украинец Сергей Ребров и чилиец Мануэль Пеллегрини, сообщает Fotospor.
Отмечается, что всем троим наставникам были доведены условия, которые намерено поставить перед ними руководство "Фенербахче": 1. зарплата не более 1 миллиона евро за сезон; 2. работа с ограниченным трансферным бюджетом; 3. предоставление шанса молодым игрокам; 4. работа в команде с местными специалистами; 5. обещание выиграть чемпионат.
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Такие условия не устроили хорвата Ненада Белицу. Сообщается, что теперь именно Сергей Ребров фаворит № 1 у боссов "Фенербахче" на то, чтобы возглавить команду.