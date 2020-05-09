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Василий Кравец: Зимой Марьян Швед мог перейти в Луго

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"Селтик" не захотел отпускать украинца в Испанию

Василий Кравец: Зимой Марьян Швед мог перейти в Луго
Новина українською

Украинский защитник испанского "Луго" Василий Кравец поведал о том, что экс-форвард "Карпат" Марьян Швед мог стать его партнером по команде.

"Скажу честно, что Марьян Швед мог перейти в "Луго". В прошлое трансферное окно, когда я пришел в команду, он тоже мог прийти.

Но "Селтик" захотел, чтобы он шел в какую-то команду, которая находится ближе к ним. В той команде обязательно должны были общаться на английском", – рассказал Василий Кравец.

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В статье: Луго Марьян Швед Василий Кравец
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Источник:
Playpro
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