Василий Кравец: Зимой Марьян Швед мог перейти в Луго
"Селтик" не захотел отпускать украинца в Испанию
Украинский защитник испанского "Луго" Василий Кравец поведал о том, что экс-форвард "Карпат" Марьян Швед мог стать его партнером по команде.
"Скажу честно, что Марьян Швед мог перейти в "Луго". В прошлое трансферное окно, когда я пришел в команду, он тоже мог прийти.
Но "Селтик" захотел, чтобы он шел в какую-то команду, которая находится ближе к ним. В той команде обязательно должны были общаться на английском", – рассказал Василий Кравец.
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Источник:Playpro
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