Рад вернуться к любимому делу - Лунин
В текущем сезоне Андрей провел в Сегунде девять матчей
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин прокомментировал возвращение испанской команды к тренировкам.
"Первый день. Рад вернуться к любимому делу", - написал Лунин в Instagram.
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Контракт украинца с "Овьедо" рассчитан до конца сезона. Затем Лунин может вернуться в "Реал", которому принадлежит контракт, и может стать вторым голкипером.
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