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Рад вернуться к любимому делу - Лунин

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В текущем сезоне Андрей провел в Сегунде девять матчей

Рад вернуться к любимому делу - Лунин
Новина українською

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин прокомментировал возвращение испанской команды к тренировкам.

"Первый день. Рад вернуться к любимому делу", - написал Лунин в Instagram.

Контракт украинца с "Овьедо" рассчитан до конца сезона. Затем Лунин может вернуться в "Реал", которому принадлежит контракт, и может стать вторым голкипером.

Рад вернуться к любимому делу - Лунин - изображение 1
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В статье: Андрей Лунин Овьедо
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