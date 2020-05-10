Рад вернуться к любимому делу - Лунин

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин прокомментировал возвращение испанской команды к тренировкам.

"Первый день. Рад вернуться к любимому делу", - написал Лунин в Instagram.

Контракт украинца с "Овьедо" рассчитан до конца сезона. Затем Лунин может вернуться в "Реал", которому принадлежит контракт, и может стать вторым голкипером.