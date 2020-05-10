Нойок - подал. Милевский - продавил. Украинцы соорудили гол с Динамо Минск

В рамках 8-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест принимает "Динамо" Минск.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи. Примечательно, что в забитом голе взяли участия двое украинцев в составе хозяев.

Александр Нойок исполнил передачу с фланга, а экс-нападающий киевского "Динамо" продавил защитника гостей. В итоге игрок минского "Динамо" переправил мяч в свои ворота.