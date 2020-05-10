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Нойок - подал. Милевский - продавил. Украинцы соорудили гол с Динамо Минск

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Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте, после подачи Александра

Нойок - подал. Милевский - продавил. Украинцы соорудили гол с Динамо Минск
Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест принимает "Динамо" Минск.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи. Примечательно, что в забитом голе взяли участия двое украинцев в составе хозяев.

Александр Нойок исполнил передачу с фланга, а экс-нападающий киевского "Динамо" продавил защитника гостей. В итоге игрок минского "Динамо" переправил мяч в свои ворота.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Минск) Александр Нойок чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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