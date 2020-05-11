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Ради встречи с родней Роман Яремчук провел 15 часов в машине

Наши за границей
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Побывал в Украине - и обратно

Ради встречи с родней Роман Яремчук провел 15 часов в машине
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук признался, что на карантине остался в Бельгии, а его жена Кристина с маленьким сыном - в Украине.

Дело в том, что в начале карантина Кристина с ребенком как раз были в Украине, а к Роману в Бельгию вернуться уже не смогли из-за перекрытия воздушного сообщения между государствами.

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Поэтому, чтобы увидеть Хрыстю и сына Роман отправился в Украину сам - машиной.

За рулем был сам. Сколько ехать? 15 часов. Спокойно доехал. Европу увидел (смеется).

В Украине Роман провел время с семьей, а также пошел на экскурсию к президенту "Руха" Григорию Козловскому.

До сих Яремчук вернулся в Бельгию и ждет официальной информации относительно завершения чемпионата в Лиге Жупиле.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент (Бельгия) Лига Жюпиле карантин
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Источник:
Великий футбол

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