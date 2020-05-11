Фернандиньо назвал залог успеха Александра Зинченко в Манчестер Сити

Экс-игрок "Шахтера", а теперь футболиста "Манчестер Сити" бразильца Фернандиньо спросили, как украинцу Александру Зинченко удалось закрепиться в команде гранда АПЛ.

Самое главное что есть у Зинченко - это его доброта и огромная работоспособность. С первого дня в команде он слушал тренеров и старших партнеров. Он хотел учиться и это позволило ему вырасти как игроку.

Он был очень важным элементом команды, когда мы выиграли прошлый чемпионат. В этом году также до травмы хорошо играл.