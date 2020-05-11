Фернандиньо назвал залог успеха Александра Зинченко в Манчестер Сити
И отдал свой голос за лучшего шутника в команде
Экс-игрок "Шахтера", а теперь футболиста "Манчестер Сити" бразильца Фернандиньо спросили, как украинцу Александру Зинченко удалось закрепиться в команде гранда АПЛ.
Самое главное что есть у Зинченко - это его доброта и огромная работоспособность. С первого дня в команде он слушал тренеров и старших партнеров. Он хотел учиться и это позволило ему вырасти как игроку.
Он был очень важным элементом команды, когда мы выиграли прошлый чемпионат. В этом году также до травмы хорошо играл.
У него очень большие перспективы в нашей команде, потому что очень хорошо интегрируется в ту игру, которой хочет тренер. Может играть на разных позициях.
Зинченко главный шутник "Манчестер Сити"? Он старается, но нет. Уолкер, Стоун, Сане. Правда, у каждого из них разное чувство юмора - они взаимодополняют один другого.