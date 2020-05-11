Роман Яремчук: Физио в Украине – топ, а вот в Бельгии – мягко говоря не топ
И массажисты вместе с ними
Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук сравнил уровень спортивного восстановления в обоих государствах.
Что удивляет - сравнение это не в пользу бельгийских специалистов.
Роман сообщил, что операцию на ахиллово сухожилие ему делали в Бельгии - по рекомендации клуба.
Операция прошла хорошо, но могу сказать, что уровень физиотерапевтов в Украине не так уж плох, как у нас считают. Должны быть благодарны, что в Украине есть хорошие специалисты.
Это и к отношению массажистов, физио к своей работе. В тех командах УПЛ, в которых я играл, эти профессии - на топ-уровне, а в Бельгии - мягко говоря не в топ.