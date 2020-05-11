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Роман Яремчук: Физио в Украине – топ, а вот в Бельгии – мягко говоря не топ

Наши за границей
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И массажисты вместе с ними

Роман Яремчук: Физио в Украине – топ, а вот в Бельгии – мягко говоря не топ
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук сравнил уровень спортивного восстановления в обоих государствах.

Что удивляет - сравнение это не в пользу бельгийских специалистов.

Роман сообщил, что операцию на ахиллово сухожилие ему делали в Бельгии - по рекомендации клуба.

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Операция прошла хорошо, но могу сказать, что уровень физиотерапевтов в Украине не так уж плох, как у нас считают. Должны быть благодарны, что в Украине есть хорошие специалисты.

Это и к отношению массажистов, физио к своей работе. В тех командах УПЛ, в которых я играл, эти профессии - на топ-уровне, а в Бельгии - мягко говоря не в топ.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) физиотерапевт
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Источник:
Великий футбол

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