Роман Яремчук: Физио в Украине – топ, а вот в Бельгии – мягко говоря не топ

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук сравнил уровень спортивного восстановления в обоих государствах.

Что удивляет - сравнение это не в пользу бельгийских специалистов.

Роман сообщил, что операцию на ахиллово сухожилие ему делали в Бельгии - по рекомендации клуба.

Операция прошла хорошо, но могу сказать, что уровень физиотерапевтов в Украине не так уж плох, как у нас считают. Должны быть благодарны, что в Украине есть хорошие специалисты.

Это и к отношению массажистов, физио к своей работе. В тех командах УПЛ, в которых я играл, эти профессии - на топ-уровне, а в Бельгии - мягко говоря не в топ.