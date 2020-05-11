Кравец сравнил Лунина с вратарем-конкурентом в Реал Овьедо

Левый защитник испанского "Луго", украинец Василий Кравец, высказался о карьере в Испании вратаря Андрея Лунина, контракт которого принадлежит мадридскому "Реалу".

За последнее время украинский кипер побывал в аренде "Леганеса", "Вальядолида" и ни в одном клубе Примеры ему почти не давали проявить себя в основе. Лунину удалось стать главным только теперь в третьем по очереди клубе - "Реал" Овьедо из Сегунды.

Лунин очень профессионально относится к своему делу. Честно говоря, не встречал человека, который бы так относился к тренировкам, футболе. В нем я что-то новое в жизни увидел.

Почему ему не везет? Ты не поставишь вратаря в поле. Когда ты полевой, у тебя есть варианты, можешь сказать, что сыграешь левого защитника или центрального. А тренер уже будет думать, как тебя использовать. Вратаря же можно использовать только на одной позиции.

Тренер всегда смотрит, кто сильнее, кому он больше доверяет. Даже два вратаря могут быть одинаково сильными, но тренер все равно выберет того, кому он больше доверяет. Здесь уже зависит от тренера.