Яремчук: Макаренко и Бацула получили 5 недель отпуска, а Безус и Пластун - как в другой команде
Разнобой в клубах Лиги Жупиле
Роман Яремчук, нападающий национальной сборной Украины и "Гента", рассказал о футбольной специфике карантина в Бельгии.
Как и в Украине, в западноевропейской стране наступает постепенное ослабление карантина, на улице больше людей, а тренировки в "Генте", по совам Романа, становятся ежедневными.
Прогресс идет, но чемпионат в Бельгии закончили - пока без официального подтверждения. Будем готовиться к новому сезону, а к тому времени - ждать.
У "Гента" есть групповые тренировки, по 5-6 человек, с физиотерапевтами выполняю беговую работу - в полную силу и без боли.
Тесты на коронавирус не сдавали, но на базу можно заходить только в маске, на тренировку переодеваемся дома.
В силу специфики тренировок половины команды не вижу. С Безусом и Пластуном очень редко пересекаемся, потому что мы в разных группах. Такое впечатление, будто в совсем других командах. Я в 8 утра приезжаю, они - в 11. Поэтому попадаем в другой график.
Другим двум украинским легионерам в Бельгии, Макаренко и Бацуле, которые выступают в "Кортрейке", вообще дали отпуск на 5 недель.
Мы же до сих пор тренируемся. Но это все как-то несерьезно, непрофессионально. Сидим и ждем.
Во многих командах не платят 50%, 70%. В "Стандарде" вообще проблемы. Вся ситуация ударила по футболу в Бельгии, клубы не видят смысла в матчах без болельщиков. Просто все ждут. Но нам никто не объясняет, что будет дальше.