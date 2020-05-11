Яремчук: Макаренко и Бацула получили 5 недель отпуска, а Безус и Пластун - как в другой команде

Роман Яремчук, нападающий национальной сборной Украины и "Гента", рассказал о футбольной специфике карантина в Бельгии.

Как и в Украине, в западноевропейской стране наступает постепенное ослабление карантина, на улице больше людей, а тренировки в "Генте", по совам Романа, становятся ежедневными.

Прогресс идет, но чемпионат в Бельгии закончили - пока без официального подтверждения. Будем готовиться к новому сезону, а к тому времени - ждать. У "Гента" есть групповые тренировки, по 5-6 человек, с физиотерапевтами выполняю беговую работу - в полную силу и без боли.

Тесты на коронавирус не сдавали, но на базу можно заходить только в маске, на тренировку переодеваемся дома. В силу специфики тренировок половины команды не вижу. С Безусом и Пластуном очень редко пересекаемся, потому что мы в разных группах. Такое впечатление, будто в совсем других командах. Я в 8 утра приезжаю, они - в 11. Поэтому попадаем в другой график.

Другим двум украинским легионерам в Бельгии, Макаренко и Бацуле, которые выступают в "Кортрейке", вообще дали отпуск на 5 недель.