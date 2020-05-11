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У украинского защитника Минска подозрение на коронавирус

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Команда ушла на карантин

У украинского защитника Минска подозрение на коронавирус
Новина українською

У украинского защитника ФК "Минск" Евгения Чаговца подозревают коронавирус.

Изначально местные СМИ завили о том, что игрок сдал положительный тест на вирус. Впрочем, в клубе не спешат с выводами. Гендиректор "Минска" подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус, однако опроверг, что тест показал положительный результат. Сейччас клуб ждет результатов тестирования.

Также белорусские СМИ пишут, что команда отправлена на двухнедельный карантин.

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Отметим, что это первый случай подозрения на коронавирус в высшей лиге белорусского футбола, чемпионат которого продолжается несмотря на пандемию.

Последуют ли какие-либо действия со стороны АБФФ, если у игрока подтвердится заболевание, пока что остается неясным.

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В статье: ФК Минск коронавирус Евгений Чаговец
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Источник:
Трибуна

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