У украинского защитника Минска подозрение на коронавирус

У украинского защитника ФК "Минск" Евгения Чаговца подозревают коронавирус.

Изначально местные СМИ завили о том, что игрок сдал положительный тест на вирус. Впрочем, в клубе не спешат с выводами. Гендиректор "Минска" подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус, однако опроверг, что тест показал положительный результат. Сейччас клуб ждет результатов тестирования.

Также белорусские СМИ пишут, что команда отправлена на двухнедельный карантин.

Читайте также Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом

Отметим, что это первый случай подозрения на коронавирус в высшей лиге белорусского футбола, чемпионат которого продолжается несмотря на пандемию.

Последуют ли какие-либо действия со стороны АБФФ, если у игрока подтвердится заболевание, пока что остается неясным.