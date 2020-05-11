Бутко: Переходил в Амкар не из-за симпатий к России. Украина всегда будет на первом месте

Украинский защитник Богдан Бутко, который играет в "Лехе", но права на которого принадлежат "Шахтеру", рассказал о своей аренде в российский "Амкар".

– Когда вы перешли в "Амкар" в 2015-м, сказали: "Из всех стран футболисты могут переходить в Россию, а украинцы не могут. Не могу понять – почему так?" Сейчас уже понимаете?

– Конечно. Я всегда понимал, какая ситуация между странами, вижу, как это происходит, читаю и смотрю новости, переживаю. Украина – моя страна, я родился здесь, я украинец, люблю эту страну. Где бы я не жил, я буду украинцем, хочу им быть. Эта страна мне дала все для жизни. За это люблю Украину.

Когда переходил в Россию, то не потому, что были симпатии к этой стране. Или что на русском разговариваю. У меня просто были симпатии к футболу, просто хотел играть, чтобы вернуть свою лучшую форму. У меня не было каких-то намерений. Украина всегда будет на первом месте.

– Удивились, когда "Амкар" не подписал вас сразу, а взял на двухнедельный просмотр?

– Очень удивило, я же был игроком сборной. Для меня это было шокирующим. Рассчитывал, что приеду и подпишу контракт, а мне говорят: "Тренируйся, потом подпишем". В денежном плане тоже обещали одно, а дали вообще копейки. Главное, чтобы человек хотел добиться всего, чего хочет. И все получится.

– Не секрет, что в России большой уровень пропаганды – телевизор зомбирует людей. В Украине тоже есть свои нюансы в этом плане, но у людей больше выбора – есть разные мнение, каналы, источники информации. Как в этом плане отличаются россияне и украинцы?

– Тяжелый вопрос. Я к политике вообще никак не отношусь. И мало чего понимаю. Но если смотреть ситуацию извне, как все это происходит – возьмите любую страну. Даже не Украину и Россию, а Польшу – везде телевизор такая штука, что много чего доносит людям неправильно. Как нужно для страны, так и преподносится.

Не буду говорить о разнице между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь в этом. Для чего мне выделять, кто хуже или лучше? Нет смысла. У них свои люди, а у нас свои. Хорошо, что мы живем в нормальной стране, где нормальные люди. Чем больше адекватных людей, тем лучше. Главное, чтобы страна развивалась и росла.

– Людей, которые играют в России, не вызывают в сборную. Это можно понять, но почему никто этого не объясняет – ни тренерский штаб, ни федерация?

– Меня тоже не вызывали в сборную из "Амкара" – только когда закончилась аренда и я вернулся в "Шахтер". Никто не объясняет, потому что люди разные – у всех разные мысли в голове. Никто ничего не хочет сказать в интервью, чтобы не перекрутили, чтобы люди не подумали, что они неправильно мыслят.

Поэтому не говорят, отходят от этой ситуации. Ее можно не затрагивать – если решили игрока из России в Украину не вызывать, то все – вопрос закрыт. А так еще нужно и ситуацию объяснять, и в политику залезать.