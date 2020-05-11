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Тренер Динамо-Брест: Милевский – ведущий игрок команды, но не хотелось бы зависеть от одного игрока

Наши за границей
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Замену Миле Бресту найти не так уж и просто

Тренер Динамо-Брест: Милевский – ведущий игрок команды, но не хотелось бы зависеть от одного игрока
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Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук после матча с минским "Динамо" (2:1) поделился мнением о значимости для команды форварда Артема Милевского.

– Многие отмечают, что "Динамо" в плане игры очень сильно зависит от Артема Милевского. Сегодня Артем отдавал ключевые передачи, у команды все получалось и все шло. Если в предыдущих матчах не все у него получалось. Согласны, что Брест очень зависит от Артема Владимировича?

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– Нет, ну понятное дело, что зависит. Артем – ведущий игрок, но не хотелось бы в идеале зависеть от одного игрока. Хотелось бы что-то где-то поменять, подстроить. Но, сейчас не можем. Поэтому, сегодня как Артем сыграл – спасибо ему. Достаточно качественно и агрессивно у ворот соперника, – сказал Ковальчук.

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В статье: Артем Милевский Сергей Ковальчук Динамо (Брест)
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