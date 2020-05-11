Влада Седан: Ради работы на Евро-2020 была готова не задумываясь пожертвовать свадьбой
Ради работы на Евро девушка даже была готова отложить свадьбу
Невеста Александра Зинченко и по совместительству журналистка ТК "Футбол" Влада Седан, призналась, что ради работы на Евро-2020 была готова пожертвовать свадьбой.
"Скучаю и за работой, и за футболом. Не хватает твоего привычного образа жизни: выйти на улицу, встреч с друзьями, но когда все близкие люди рядом живые и здоровы - это самое главное.
Когда стал вопрос о переносе Евро-2020 я настолько расстроилась, что готова была пожертвовать свадьбой, причем не задумываясь. Я настолько жила предстоящим турниром, готовилась. Это была моя мечта поработать на Евро", - рассказала девушка в видеожурнале Yellow.
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Источник:ТК Футбол
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