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Влада Седан: Ради работы на Евро-2020 была готова не задумываясь пожертвовать свадьбой

Наши за границей
(1 голосов)

Ради работы на Евро девушка даже была готова отложить свадьбу

Влада Седан: Ради работы на Евро-2020 была готова не задумываясь пожертвовать свадьбой
Новина українською

Невеста Александра Зинченко и по совместительству журналистка ТК "Футбол" Влада Седан, призналась, что ради работы на Евро-2020 была готова пожертвовать свадьбой.

"Скучаю и за работой, и за футболом. Не хватает твоего привычного образа жизни: выйти на улицу, встреч с друзьями, но когда все близкие люди рядом живые и здоровы - это самое главное.

Когда стал вопрос о переносе Евро-2020 я настолько расстроилась, что готова была пожертвовать свадьбой, причем не задумываясь. Я настолько жила предстоящим турниром, готовилась. Это была моя мечта поработать на Евро", - рассказала девушка в видеожурнале Yellow.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.05.2020 в 23:58
Переходящая красная Влада :)
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