Влада Седан: Ради работы на Евро-2020 была готова не задумываясь пожертвовать свадьбой

Невеста Александра Зинченко и по совместительству журналистка ТК "Футбол" Влада Седан, призналась, что ради работы на Евро-2020 была готова пожертвовать свадьбой.

"Скучаю и за работой, и за футболом. Не хватает твоего привычного образа жизни: выйти на улицу, встреч с друзьями, но когда все близкие люди рядом живые и здоровы - это самое главное.

Когда стал вопрос о переносе Евро-2020 я настолько расстроилась, что готова была пожертвовать свадьбой, причем не задумываясь. Я настолько жила предстоящим турниром, готовилась. Это была моя мечта поработать на Евро", - рассказала девушка в видеожурнале Yellow.