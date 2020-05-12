Алькоркон Сергея Мякушко определился с тренировками до 17 мая
Бесконтактные - в группе по 6 человек
Сергей Мякушко, украинский игрок правого фланга "Алькоркона" из испанской Сегунды рассказал, как проходят тренировки в его команде.
Для игроков уже 3 дня устраивают групповые занятия.
Это одноразовые тренировки в группе по 6 человек. Вообще есть 3 таких группы.
Друг с другом не контактируем постоянно находимся на расстоянии метр друг от друга.
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Тренировки, по словам Сергея, легкие, с мячом.
Тренеры с пониманием отнеслись к тому, что мы 2 месяца были без практики.
Таким будет тренировочный режим до 17 мая. Как он изменится после этого - в клубе пока не говорят.
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Источник:Футбол News
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