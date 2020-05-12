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Алькоркон Сергея Мякушко определился с тренировками до 17 мая

Наши за границей
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Бесконтактные - в группе по 6 человек

Алькоркон Сергея Мякушко определился с тренировками до 17 мая
Новина українською

Сергей Мякушко, украинский игрок правого фланга "Алькоркона" из испанской Сегунды рассказал, как проходят тренировки в его команде.

Для игроков уже 3 дня устраивают групповые занятия.

Это одноразовые тренировки в группе по 6 человек. Вообще есть 3 таких группы.

Друг с другом не контактируем постоянно находимся на расстоянии метр друг от друга.

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Тренировки, по словам Сергея, легкие, с мячом.

Тренеры с пониманием отнеслись к тому, что мы 2 месяца были без практики.

Таким будет тренировочный режим до 17 мая. Как он изменится после этого - в клубе пока не говорят.

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В статье: Сергей Мякушко Чемпионат Испании Сегунда Алькоркон
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Источник:
Футбол News

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