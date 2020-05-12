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Мякушко: Будет неприятно, если сократят зарплаты, но я уверен, что большинство футболистов играют не только из-за денег

Наши за границей
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В Испании наиболее могут пострадать маленькие клубы

Мякушко: Будет неприятно, если сократят зарплаты, но я уверен, что большинство футболистов играют не только из-за денег
Новина українською

Украинский игрок испанского "Алькоркона" Сергей Мякушко высказался о возможном сокращении зарплат в испанских командах из-за пандемии коронавируса.

"Отразится ли это на маленьких клубах, звоночек ли это для нас? Не знаю. Судя по всему, да, в дверь позвонили...

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Будет неприятно, если зарплаты сократят или что-то в этом плане. Но я уверен, что большинство футболистов играют, потому что для них это – кайф. А не только из-за денег или зарплаты. Никто любимое дело не оставит", – рассказал Мякушко в эфире видеожурнала Yellow.

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В статье: Сергей Мякушко Алькоркон коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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