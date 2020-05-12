Нойок и Кадимян – в сборной 8-го тура чемпионата Беларуси

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран восьмой тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную

Вошел в нее и украинский хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок.

Также в команду попал и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".

Напомним, что Нойок с "Динамо" Брест обыграл "Динамо" Минск, а Кадимян в составе "Немана" уступил "Руху" из Бреста, но отметился дублем.