Нойок и Кадимян – в сборной 8-го тура чемпионата Беларуси
Итоги тура чемпионата Беларуси
Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.
На минувших выходных здесь был сыгран восьмой тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную
Вошел в нее и украинский хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок.
Читайте такжеБлижайший матч Минска перенесен. У украинского защитника команды подозрение на COVID-19
Также в команду попал и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".
Напомним, что Нойок с "Динамо" Брест обыграл "Динамо" Минск, а Кадимян в составе "Немана" уступил "Руху" из Бреста, но отметился дублем.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...