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Нойок и Кадимян – в сборной 8-го тура чемпионата Беларуси

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Итоги тура чемпионата Беларуси

Нойок и Кадимян – в сборной 8-го тура чемпионата Беларуси
Новина українською

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран восьмой тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную

Вошел в нее и украинский хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок.

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Также в команду попал и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".

Напомним, что Нойок с "Динамо" Брест обыграл "Динамо" Минск, а Кадимян в составе "Немана" уступил "Руху" из Бреста, но отметился дублем.

Нойок и Кадимян – в сборной 8-го тура чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Александр Нойок Гегам Кадимян Динамо (Брест) Неман (Гродно)
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