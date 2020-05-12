Гладкий: Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины
Форвард сравнил Турцию и Украину
Украинский нападающий "Аданадемирспора" Александр Гладкий, сравнил чемпионат Турции и Украины.
- Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Суперлиге на каждый матч собирается полный стадион, то же самое и в первой лиге. 60 процентов команд имеют новые стадионы. На обычный рядовой матч приходит минимум 10 тысяч болельщиков.
- В футбольном плане Турция сильнее Украины?
- Считаю, да. Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только "Шахтеру" удалось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд, которые только потеряли. Турки могут себе позволить приглашать звездных футболистов, платить достаточно хорошие деньги.
- Где забивать сложнее: в Украине или Турции?
- Раньше было тяжелее забивать в Украине. Когда УПЛ была на подъеме, а за призовые места боролось 5-6 команд, в Украине было непросто забить.
- Когда заканчивается ваш контракт с "Аданадемирспором"?
- Контракт до конца этого сезона, но есть опция "+1 год".
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