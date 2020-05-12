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Гладкий: Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины

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Форвард сравнил Турцию и Украину

Гладкий: Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины
Новина українською

Украинский нападающий "Аданадемирспора" Александр Гладкий, сравнил чемпионат Турции и Украины.

- Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Суперлиге на каждый матч собирается полный стадион, то же самое и в первой лиге. 60 процентов команд имеют новые стадионы. На обычный рядовой матч приходит минимум 10 тысяч болельщиков.

- В футбольном плане Турция сильнее Украины?

- Считаю, да. Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только "Шахтеру" удалось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд, которые только потеряли. Турки могут себе позволить приглашать звездных футболистов, платить достаточно хорошие деньги.

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- Где забивать сложнее: в Украине или Турции?

- Раньше было тяжелее забивать в Украине. Когда УПЛ была на подъеме, а за призовые места боролось 5-6 команд, в Украине было непросто забить.

- Когда заканчивается ваш контракт с "Аданадемирспором"?

- Контракт до конца этого сезона, но есть опция "+1 год".

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В статье: Александр Гладкий Аданадемирспор
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Источник:
ТК Футбол

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