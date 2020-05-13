Сергей Рыбалка: Не сложились отношения с Хацкевичем
"Если возвращаться в Украину - только в "Динамо"
Центральный полузащитник "Динамо" в 2008-2017 годах, а сегодня игрок турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка вспомнил свой переход за границу.
Хавбек констатировал, что сейчас он - игрок "Сивасспора", хотя и временно разорвал контракт с ним.
У клуба было пожелание: мы разорвали контракт, чтобы они могли взять некоторых игроков для усиления, поскольку команда борется за чемпионство. Я пошел им на уступки.
За это "Сивасспор" позволил Сергею вернуться в Украину для восстановления после травмы.
Спасибо и киевскому "Динамо", которое позволило тренироваться на их базе.
Почему переехал в Турцию? У меня не сложились отношения с Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в "Сивасспор".
Я согласился, поскольку не хотел сидеть в дубле. Сначала была аренда, а затем клуб выкупил контракт. Вернуться в Украину? Нет пока. Вернусь только в "Динамо".