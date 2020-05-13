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Сергей Рыбалка: Не сложились отношения с Хацкевичем

Наши за границей
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"Если возвращаться в Украину - только в "Динамо"

Сергей Рыбалка: Не сложились отношения с Хацкевичем
Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" в 2008-2017 годах, а сегодня игрок турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка вспомнил свой переход за границу.

Хавбек констатировал, что сейчас он - игрок "Сивасспора", хотя и временно разорвал контракт с ним.

У клуба было пожелание: мы разорвали контракт, чтобы они могли взять некоторых игроков для усиления, поскольку команда борется за чемпионство. Я пошел им на уступки.

За это "Сивасспор" позволил Сергею вернуться в Украину для восстановления после травмы.

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Спасибо и киевскому "Динамо", которое позволило тренироваться на их базе.

Почему переехал в Турцию? У меня не сложились отношения с Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в "Сивасспор".

Я согласился, поскольку не хотел сидеть в дубле. Сначала была аренда, а затем клуб выкупил контракт. Вернуться в Украину? Нет пока. Вернусь только в "Динамо".

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В статье: Сергей Рыбалка Александр Хацкевич Динамо (Киев) Чемпионат Турции Сивасспор (Сивас)
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Источник:
ТК Футбол

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