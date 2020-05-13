Сергей Рыбалка: Не сложились отношения с Хацкевичем

Центральный полузащитник "Динамо" в 2008-2017 годах, а сегодня игрок турецкого "Сивасспора" Сергей Рыбалка вспомнил свой переход за границу.

Хавбек констатировал, что сейчас он - игрок "Сивасспора", хотя и временно разорвал контракт с ним.

У клуба было пожелание: мы разорвали контракт, чтобы они могли взять некоторых игроков для усиления, поскольку команда борется за чемпионство. Я пошел им на уступки.

За это "Сивасспор" позволил Сергею вернуться в Украину для восстановления после травмы.