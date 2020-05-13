Ференцварош в спарринге обыграл ЗТЕ, Харатин забил с пенальти

Венгерские клубы готовятся к рестарту чемпионата, который намечен на 23-е мая.

Так сегодня "Ференцварош" Сергея Реброва провел товарищеский матч с местным ЗТЕ, в котором Фради праздновали победу 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме, причем на 40-й минуте с пенальти отличился украинский полузащитник Игорь Харатин.

Также отметим, что другой украинский легионер Александр Зубков в матче участия не принимал.

Ференцварош – ЗТЕ 2:0

Голы: Боли, 12, Харатин, 40 (пен.)