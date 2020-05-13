Ференцварош в спарринге обыграл ЗТЕ, Харатин забил с пенальти
Венгерские клубы готовятся к рестарту
Венгерские клубы готовятся к рестарту чемпионата, который намечен на 23-е мая.
Так сегодня "Ференцварош" Сергея Реброва провел товарищеский матч с местным ЗТЕ, в котором Фради праздновали победу 2:0.
Оба гола были забиты в первом тайме, причем на 40-й минуте с пенальти отличился украинский полузащитник Игорь Харатин.
Также отметим, что другой украинский легионер Александр Зубков в матче участия не принимал.
Ференцварош – ЗТЕ 2:0
Голы: Боли, 12, Харатин, 40 (пен.)
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