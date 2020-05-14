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Милевский: Хачик нормально. Купил себе Гелик, ездит на тренировки

Наши за границей
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У Евгения все в порядке

Милевский: Хачик нормально. Купил себе Гелик, ездит на тренировки
Новина українською

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о машине защитника брестчан Евгения Хачериди.

"Как там Хачик? Нормально. Купил "Гелик" ("Гелендваген", Mercedes-Benz G-Класс – прим.) и ездит себе на тренировки и с тренировок. Ну, такой — Хачик как Хачик. Каким был, таким и остался, только чуть повзрослел", - сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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