Милевский: Хачик нормально. Купил себе Гелик, ездит на тренировки
У Евгения все в порядке
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о машине защитника брестчан Евгения Хачериди.
"Как там Хачик? Нормально. Купил "Гелик" ("Гелендваген", Mercedes-Benz G-Класс – прим.) и ездит себе на тренировки и с тренировок. Ну, такой — Хачик как Хачик. Каким был, таким и остался, только чуть повзрослел", - сказал Милевский.
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Источник:Youtube-канал Миля
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