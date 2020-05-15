  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. АЕК предложит продление контракта Дмитрию Чигринскому
В тренде

АЕК предложит продление контракта Дмитрию Чигринскому

Наши за границей
(1 голосов)

Несмотря на травматичность игрока

АЕК предложит продление контракта Дмитрию Чигринскому
Новина українською

Афинский АЕК намерен предложить продление контракта украинскому 33-летнему центральному защитнику Дмитрию Чигринскому.

Действующее соглашение единственного украинского легионера в главной греческой лиге завершится 30 июня.

Gazetta.gr сообщает, что АЕК, согласно условиям предыдущего контракта, воспользуется условием о продлении его еще на год.

Несмотря на проблемы с травмами, Дмитрий многие добавил команде своим опытом, - признают в греческой прессе. - В случае с "Чигра" есть установка на то, чтобы он остался в клубе. Однако, независимо от окончательного решения руководства желто-черных, присутствие Чигринского в АЕК за последние 4 года дала много.

Прежде всего, его огромный опыт и сильная личность были «ключами» как в раздевалке, так и на поле. Не случайно украинский стоппер ведет защиту желто-черных в игре. А те, кто играл рядом с ним, продемонстрировали рост в мастерстве, как следствие сотрудничества с Дмитрием.

Читайте такжеЧигринский вернулся к тренировкам АЕК после сотрясения мозга

Недостатком Чигринского, отмечают журналисты, является его частые травмы.

За 4 сезона, которые он выступает за АЕК, он играет в среднем в 15 матчах лиги. В своем первом сезоне "Чигра" провел 16 матчей, во втором и третьем - 15, а в этом - 14 игр. Эти цифры, даже для центрального защитника, безусловно, показывают, что АЕК не может рассчитывать на него как на ключевую единицу стартового состава.

С продлением контракта Чигринского у главного тренера АЕК Карреры, как рассуждают в Греции, будет хороший центр обороны.

В конце концов, итальянский тренер из первых своих дней в команде пытался "привязать" свою оборону в ведущей личности - "Чигра", прежде чем, конечно, тот получил травму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) Чемпионат Греции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...