АЕК предложит продление контракта Дмитрию Чигринскому

Афинский АЕК намерен предложить продление контракта украинскому 33-летнему центральному защитнику Дмитрию Чигринскому.

Действующее соглашение единственного украинского легионера в главной греческой лиге завершится 30 июня.

Gazetta.gr сообщает, что АЕК, согласно условиям предыдущего контракта, воспользуется условием о продлении его еще на год.

Несмотря на проблемы с травмами, Дмитрий многие добавил команде своим опытом, - признают в греческой прессе. - В случае с "Чигра" есть установка на то, чтобы он остался в клубе. Однако, независимо от окончательного решения руководства желто-черных, присутствие Чигринского в АЕК за последние 4 года дала много. Прежде всего, его огромный опыт и сильная личность были «ключами» как в раздевалке, так и на поле. Не случайно украинский стоппер ведет защиту желто-черных в игре. А те, кто играл рядом с ним, продемонстрировали рост в мастерстве, как следствие сотрудничества с Дмитрием.

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Недостатком Чигринского, отмечают журналисты, является его частые травмы.

За 4 сезона, которые он выступает за АЕК, он играет в среднем в 15 матчах лиги. В своем первом сезоне "Чигра" провел 16 матчей, во втором и третьем - 15, а в этом - 14 игр. Эти цифры, даже для центрального защитника, безусловно, показывают, что АЕК не может рассчитывать на него как на ключевую единицу стартового состава.

С продлением контракта Чигринского у главного тренера АЕК Карреры, как рассуждают в Греции, будет хороший центр обороны.