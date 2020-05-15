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Андрей Воронин. Немецкая звезда украинского футбола. ВИДЕО

Наши за границей
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О том, как одессит стал любимцем нескольких клубов Бундеслиги

Андрей Воронин. Немецкая звезда украинского футбола. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Выехать за границу в юности и самостоятельно сделать себе имя - это надо иметь и талант, и характер. У Андрея Воронина было то и другое, иначе он не стал бы одной из звезд Бундеслиги в начале двухтысячных. Как форвард из Одессы прокладывал себе путь к вершинам немецкого футбола и какую роль в его жизни сыграли Юрген Клопп, Димитар Бербатов, Рафа Бенитес и Люсьен Фавр, смотрите в новом сюжете от канала UA-Футбол на YouTube.

Несомненно, Воронин один из знаковых игроков в истории украинского футбола. Не зря же он был лидером сборной, которая дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира. А на какое место в рейтинге лучших украинских форвардов поставили бы его вы? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал, если до сих пор этого не сделали.

Автор сценария - Борис Сорокин

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В статье: Юрген Клопп Андрей Воронин Герта (Берлин) Бундеслига Байер (Леверкузен) канал UA-Футбол
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