Андрей Воронин. Немецкая звезда украинского футбола. ВИДЕО

Выехать за границу в юности и самостоятельно сделать себе имя - это надо иметь и талант, и характер. У Андрея Воронина было то и другое, иначе он не стал бы одной из звезд Бундеслиги в начале двухтысячных. Как форвард из Одессы прокладывал себе путь к вершинам немецкого футбола и какую роль в его жизни сыграли Юрген Клопп, Димитар Бербатов, Рафа Бенитес и Люсьен Фавр, смотрите в новом сюжете от канала UA-Футбол на YouTube.

Несомненно, Воронин один из знаковых игроков в истории украинского футбола. Не зря же он был лидером сборной, которая дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира. А на какое место в рейтинге лучших украинских форвардов поставили бы его вы? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал, если до сих пор этого не сделали.

Автор сценария - Борис Сорокин