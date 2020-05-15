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Гент готовится к трансферу Яремчука этим летом

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Только после травмы - продадут?

Гент готовится к трансферу Яремчука этим летом
Новина українською

В бельгийской прессе пишут, что "Гент" этим летом может лишиться трех игроков.

Кроме канадского игрока атаки Джонатана Дэвида и флангового защитника Алессио Кастро-Монтеса называют и украинского нападающего Романа Яремчука.

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voetbalprimeur.be замечает, что на Дэвида и Яремчука очень много претендентов.

"Гент сталкивается с вероятной потерей важных игроков", - отмечают в издании.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент (Бельгия) трансфер Джонатан Дэвид
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