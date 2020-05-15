Бохашвили: Президент Риги не очень позитивно относился к украинцам. Меня там кинули в последний момент

Украинский нападающий индонезийского "Слемана" Евгений Бохашвили рассказал интересную историю о том, как в 2017 году сорвался его переход в "Ригу", который, впрочем, помог ему стать игроком "Руха".

"Я в "Рух" перешел, когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию, и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК "Рига", и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.

Когда прошел просмотр, и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его. Тогда сборы должны были быть в Дубае, и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы, и вот так получилось.

Тогда мне позвонил Григорий Петрович Козловский, рассказал про "Рух" и планы. Я тогда о клубе ничего не знал, и Маркевич мне помог разобраться. И это был момент, когда я понял, что зарплата не имеет наибольшее значение", — рассказал Бохашвили.

Напомним, что за "Рух" Бохашвили играл в 2017 году.