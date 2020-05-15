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Алан Хаттон: Швед должен уйти в аренду. Сидеть и ничего не делать – бесполезно

Наши за границей
(1 голосов)

В Шотландии дела у Марьяна пока что не клеятся

Алан Хаттон: Швед должен уйти в аренду. Сидеть и ничего не делать – бесполезно
Новина українською

Бывший игрок сборной Шотландии Алан Хаттон высказал свое мнение относительно перспектив украинца Маряна Шведа в "Селтике".

"Уйдет ли Швед этим летом в аренду? Думаю, да. Футболист не может просто сидеть в запасе и тренироваться целыми днями.

Летом они будут искать для него другие варианты, будь то Англия или Шотландия. Задача "Селтика" - найти для Шведа такой клуб, где бы он мог начать прогрессировать и вернуться в Глазго.

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Швед должен играть. Просто сидеть и ничего не делать в течение половины сезона или даже целого сезона – это бесполезно. Важно, чтобы футболист выходил на поле и играл", - отметил Хаттон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Швед провел за "Селтик" лишь 3 матча, в которых забил 1 гол.

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В статье: Селтик (Глазго) Алан Хаттон Марьян Швед
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Источник:
football insider

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
15.05.2020 в 20:37
Лучше найти для него такой клуб, где он смог бы прогрессировать и остаться, не возвращаясь в Глазго.
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