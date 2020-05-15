Алан Хаттон: Швед должен уйти в аренду. Сидеть и ничего не делать – бесполезно

Бывший игрок сборной Шотландии Алан Хаттон высказал свое мнение относительно перспектив украинца Маряна Шведа в "Селтике".

"Уйдет ли Швед этим летом в аренду? Думаю, да. Футболист не может просто сидеть в запасе и тренироваться целыми днями.

Летом они будут искать для него другие варианты, будь то Англия или Шотландия. Задача "Селтика" - найти для Шведа такой клуб, где бы он мог начать прогрессировать и вернуться в Глазго.

Читайте также Марьян Швед опроверг информацию о своем возвращении в Украину

Швед должен играть. Просто сидеть и ничего не делать в течение половины сезона или даже целого сезона – это бесполезно. Важно, чтобы футболист выходил на поле и играл", - отметил Хаттон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Швед провел за "Селтик" лишь 3 матча, в которых забил 1 гол.