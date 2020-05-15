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Зинченко: Вирус, оставь нас в покое и позволь всем насладиться игрой

Наши за границей
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Пауза в футболе затянулась

Зинченко: Вирус, оставь нас в покое и позволь всем насладиться игрой
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже истосковался по футболу. Дошло до того, что Алекс решил отпугнуть коронавирус нетрадиционным способом.

"Вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем насладиться нашей прекрасной игрой", – написал Зинченко в Инстаграме.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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