Зинченко: Вирус, оставь нас в покое и позволь всем насладиться игрой
Пауза в футболе затянулась
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже истосковался по футболу. Дошло до того, что Алекс решил отпугнуть коронавирус нетрадиционным способом.
"Вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем насладиться нашей прекрасной игрой", – написал Зинченко в Инстаграме.
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