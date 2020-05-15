Зинченко: Вирус, оставь нас в покое и позволь всем насладиться игрой

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже истосковался по футболу. Дошло до того, что Алекс решил отпугнуть коронавирус нетрадиционным способом.

"Вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем насладиться нашей прекрасной игрой", – написал Зинченко в Инстаграме.