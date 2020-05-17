Чигринский: Пока не обсуждал новый контракт с АЕК

Украинский защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский рассказал о ситуации с контрактом.

"Мы еще не говорили с АЕК о новом контракте. Сейчас ситуация сложная из-за карантина. Знаю, что получил уважение со стороны клуба, я тоже уважаю АЕК. Когда придет время, будем говорить, как будет лучше для клуба и для меня. Мне не о чем беспокоиться.

Я полностью сосредоточен на своей работе и возобновлении сезона. Думаю, у нас будет время обсудить контракт.

Когда слышу фразу "конец карьеры", это причиняет мне боль. Не думал, как долго еще смогу играть. Да, четыре года в АЕК были прекрасными. Не секрет, что я люблю этот клуб. Но я никогда не загадываю наперед. Никогда не знаешь, как все случится. Я счастлив в АЕК", – цитирует Чигринского SNDA.