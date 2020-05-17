  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чигринский: Пока не обсуждал новый контракт с АЕК
В тренде

Чигринский: Пока не обсуждал новый контракт с АЕК

Наши за границей
(1 голосов)

Летом контракт украинца с клубом истекает

Чигринский: Пока не обсуждал новый контракт с АЕК
Новина українською

Украинский защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский рассказал о ситуации с контрактом.

"Мы еще не говорили с АЕК о новом контракте. Сейчас ситуация сложная из-за карантина. Знаю, что получил уважение со стороны клуба, я тоже уважаю АЕК. Когда придет время, будем говорить, как будет лучше для клуба и для меня. Мне не о чем беспокоиться.

Я полностью сосредоточен на своей работе и возобновлении сезона. Думаю, у нас будет время обсудить контракт.

Когда слышу фразу "конец карьеры", это причиняет мне боль. Не думал, как долго еще смогу играть. Да, четыре года в АЕК были прекрасными. Не секрет, что я люблю этот клуб. Но я никогда не загадываю наперед. Никогда не знаешь, как все случится. Я счастлив в АЕК", – цитирует Чигринского SNDA.

Соглашение 33-летнего Чигринского с АЕК рассчитано до 30 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...