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Коноплянка: А чего сейчас жалеть о трансфере в Ливерпуль? Уже ничего не вернешь

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Коноплянка: А чего сейчас жалеть о трансфере в Ливерпуль? Уже ничего не вернешь
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Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мыслями насчет сорвавшегося перехода в "Ливерпуль".

"А чего сейчас жалеть? Уже ничего не вернешь. Если бы это было вчера, может быть, я бы еще вспоминал и немножко пустил слезу. Но когда прошло столько времени – я не вижу смысла.

Тем более я прошел удачный этап с "Севильей", выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А какой коллектив был – я бы вернулся прямо завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения.

В "Шахтере", "Шальке", во всех моих командах были хорошие коллективы, поэтому жалеть я не стану. Все запоминают только неудачи – первый и третий мои сезоны в "Шальке". Но все забыли, как мы стали вторыми во втором моем сезоне", – рассказал Евгений Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк) Ливерпуль Севилья (Испания)
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Источник:
"Великий Футбол"
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