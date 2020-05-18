Шевченко о дуэли с Дудеком в финале ЛЧ-2005: Одно дело - пенальти, другое - в игре
Два момента
Украинский экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко вспомнил матч финала Лиги чемпионов в Стамбуле с английским Ливерпулем (3:3) в 2005 году.
Тогда польский голкипер английского клуба Ежи Дудек запомнился двумя чудесными спасениями "Ливерпуля" после ударов Андрея Шевченко. А потом украинец в серии 11-метровых снова не забил в ворота поляка.
До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени - Ежи Дудек отразил два моих удара в упор. Очень трудно понять, что там произошло.
Что касается пенальти, могу сказать, что ошибся - я должен был его реализовывать. К тому моменту я очень спокойно отношусь.
Но момент в игре остается для меня загадкой. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию.
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