Шевченко о дуэли с Дудеком в финале ЛЧ-2005: Одно дело - пенальти, другое - в игре

Украинский экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко вспомнил матч финала Лиги чемпионов в Стамбуле с английским Ливерпулем (3:3) в 2005 году.

Тогда польский голкипер английского клуба Ежи Дудек запомнился двумя чудесными спасениями "Ливерпуля" после ударов Андрея Шевченко. А потом украинец в серии 11-метровых снова не забил в ворота поляка.

До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени - Ежи Дудек отразил два моих удара в упор. Очень трудно понять, что там произошло.

Что касается пенальти, могу сказать, что ошибся - я должен был его реализовывать. К тому моменту я очень спокойно отношусь.

Но момент в игре остается для меня загадкой. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию.